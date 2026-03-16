2026 Oscar’larının sahiplerini bulduğu bu görkemli yılda, sinema dünyası sadece ödüllerle değil, politik ve duygusal mesajlarla da konuşuluyor. İspanyol oyuncu Javier Bardem, sahneye çıktığı anda söylediği sözlerle geceye damga vurdu.

SALONDA ALKIŞ KOPTU

Bardem, En İyi Uluslararası Film ödülünü sunmak için sahneye geldiğinde konuşmasına kısa ama dikkat çeken bir mesajla başladı.

''SAVAŞA HAYIR, ÖZGÜR FİLİSTİN''

Ünlü oyuncunun bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANINA İMZA ATTI

Bardem sahneye oyuncu Priyanka Chopra ile birlikte çıktı ve ikili birlikte En İyi Uluslararası Film kategorisini sundu.

Ancak törenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri Bardem’in bu sözleri oldu.

Oscar sahnesinde ünlü isimlerin küresel sorunlara dikkat çeken mesajlar vermesi zaman zaman yaşansa da, Javier Bardem’in “Savaşa hayır, özgür Filistin” çıkışı gecenin en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

CEKETİNDEKİ KIRMIZI YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Bardem’in ceketindeki kırmızı yazı “No a la guerra” yani “Savaşa hayır” anlamına geliyor. Bu, onun daha önce 2003’te ve Oscar’da protesto için taktığı siyasi bir mesaj ifadesi olarak da biliniyor.

Ayrıca altına taktığı diğer pin de Filistin’e destek sembollerinden biri gibi yorumlanıyor.