İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Ada’daki etkisini artırması, Doğu Akdeniz’de yeni bir gerilim hattı oluşturdu. Uzmanlara göre İsrail’in Rum kesiminde gerçekleştirdiği toprak alımları ve artan askerî faaliyetleri, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendiriyor.

Kıbrıs’taki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Batılı ülkelerin Rum kesimini Avrupa Birliği’ne dahil ederek Kıbrıs sorununu “Avrupalılaştırdığını” söyledi. Son dönemde İsrail’in de sürece dahil olduğunu belirten Hasgüler, “Bir anlamda Avrupalılaşan Kıbrıs, şimdi İsraillileşmeye başladı” dedi.

“2 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILDI”

Hasgüler, İsrail’in “Acil Müdahale Gücü” adı altında Ada’ya 2 bin 500 asker konuşlandırdığını belirterek bunun mevcut statüyü aşındırdığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in son yıllarda savunma ve istihbarat alanlarında yakın iş birliği yürüttüğünü kaydeden Hasgüler, Yunanistan’ın da bu denklemde yer aldığını söyledi.

“DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE KARŞITI KARAKOL”

Müstafi Amiral Cihat Yaycı da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin Türkiye’nin milli güvenliğini hedef aldığını söyledi.

Yaycı, “Kıbrıs fiilen Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı askerî bir ileri karakola dönüştürülüyor” dedi.

“KKTC’NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİDİR”

Yaycı, Türkiye’nin garantör devlet olarak KKTC’nin güvenliğini koruma sorumluluğu bulunduğunu belirterek, İsrail ve GKRY’nin attığı tek taraflı askeri adımların Ada’daki gerilimi artırdığını ifade etti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde ayrıca İsrail vatandaşlarının Güney Kıbrıs’ta yoğun şekilde arazi satın aldığı, bazı bölgelerde yalnızca İsraillilerin yaşadığı alanların oluştuğu ifade edildi. Uzmanlar, bu sürecin ilerleyen dönemde daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.