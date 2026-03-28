ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yönelik saldırıları; İran'ın da misillemeleri 29'uncu gününde sürüyor.
İsrail'in hava saldırılarının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi.
Başkentin özellikle batı kesimlerinden dumanların yükseldiği ve bazı bölgelerde ciddi hasar oluştuğu ifade edildi.
Öte yandan İsfahan’da bulunan Kaveh Caddesi saldırıların hedefi oldu.
İranlı yetkililer Kaveh Caddesi’ndeki elektriğin güvenlik önlemleri nedeniyle kesildiğini, aynı caddenin üçüncü kez saldırıya uğradığını belirtti.
İran basınında, Huzistan eyaleti ile Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.
İRAN'DAN KARŞILIK GELDİ
İran'ın, İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler nedeniyle Hayfa semalarında hava savunma sistemleri devreye girdi.
Kentte sirenlerin çaldığı ve savunma sistemlerinin çalıştığı bildirildi.