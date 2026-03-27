İsrail’de sular durulmuyor! Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ordu içindeki personel krizini “10 kırmızı bayrak kaldırıyorum” diyerek “iç çöküş” olarak nitelendirmesinin ardından, ana muhalefet lideri Yair Lapid’den Başbakan Netanyahu’ya salvo gibi bir açıklama geldi. Lapid, hükümetin İsrail ordusunu (IDF) bile bile bir felakete sürüklediğini savundu.

“STRATEJİ YOK, ASKER YOK, AMA SAVAŞ ÇOK!”

Hükümetin hiçbir askeri ve siyasi planı olmadığını belirten Lapid, ordunun kapasitesinin çok üzerinde bir savaşa zorlandığını vurguladı:

“Hükümet, orduyu hiçbir strateji belirlemeden, yeterli araç ve personel desteği sağlamadan çok cepheli bir savaşın içine attı. Gazze, Batı Şeria, Güney Lübnan ve İran... Aynı anda bu kadar cephede savaşmak sürdürülebilir değil. IDF şu an tam anlamıyla bir iç çöküş (collapse from within) sürecine girdi!”

“YARIN BİR GÜN ‘BİLMİYORDUK’ DİYEMEYECEKSİNİZ!”

Yedek askerlerin ve muvazzaf personelin insanüstü bir yük altında ezildiğini belirten Lapid, Netanyahu yönetimini sert bir dille uyardı:

“Askerlerimiz limitlerinin çok ötesinde çalıştırılıyor. Bu sadece yorgunluk değil, ordunun sistemik bitişidir! Yarın bir gün büyük bir felaket kapıyı çaldığında bu hükümet ‘Bilmiyorduk’ diyemeyecek. Sorumluluk tamamen sizin başınızdadır!”

Lapid’in bu çıkışı, İsrail kamuoyunda “ordu ve siyaset karşı karşıya” yorumlarını zirveye taşıdı. Genelkurmay Başkanı’nın askeri verilerle, Lapid’in ise siyasi dille işaret ettiği bu “çöküş” tablosu, Netanyahu hükümetine karşı halk nezdindeki öfkeyi de körüklüyor.