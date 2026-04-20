İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir askerin Hz. İsa heykelini tahrip ettiği görüntüler Hristiyan dünyasını ayağa kaldırdı.

İsrail askerinin sosyal medya üzerinden kendi rızasıyla yaptığı paylaşımda, askerin haç üzerinden kopartılmış bir Hz. İsa heykelinin kafasına balyoz indirirken görüntülendi.

Geçtiğimiz ay İran ile yürütülen savaş kapsamında Lübnan'a karşı başlatılan kara harekatında görevli olan bu askerin eylemi dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

İsrail ordusu yetkilileri "soruşturma neticesinde suçlu bulunanlara karşı gerekli tüm yasal yaptırımların uygulanacağını kamuoyuna" duyurdu.

İSRAİL'İN DEFTERİ KABARIK

Lübnan sınırındaki Debl köyü yakınlarında yaşanan bu olay sonrasında uluslararası toplumun tepkisiz kalması dünya genelinde büyük bir öfke dalgası başlattı.

Bölgedeki dini mekanlara yönelik saldırılar Lübnan ile sınırlı kalmayıp Gazze ve Batı Şeria genelinde sistemli bir şekilde sürüyor.

İsrail güçleri Gazze'deki harekat boyunca çok sayıda kutsal mekanı hedef alırken Batı Şeria'daki yerleşimciler de geçtiğimiz yıl 45 camiye saldırı düzenledi.

Dini Özgürlük Veri Merkezi tarafından hazırlanan güncel raporlar Hristiyan din adamlarına yönelik şiddet eylemlerinin 2024 yılından bu yana ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yoğunlaşan bu tacizler arasında fiziksel şiddet ve kutsal sembollere yönelik saldırılar gibi pek çok vaka yer alıyor.

Uluslararası gözlemciler bu sistematik saldırıların bölgedeki inanç özgürlüğünü ve toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini raporlarında vurguluyor.