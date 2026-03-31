İsrail basınında yer alan haberlerde, alışveriş merkezleri ve restoranlarda yaşanan bazı olaylara dikkat çekildi.

Royanews'in Channel 13'ten aktardığı haberde, bazı kişilerin sirenlerin çalmasını bekleyerek siren sesleriyle birlikte oluşan panik ve karmaşadan faydalanarak mekanlardan ödeme yapmadan ayrıldığı iddia edildi.

Haberde bu tür davranışların, devam eden savaş koşullarında sıklaşan siren uyarılarıyla bağlantılı olarak ortaya çıktığı belirtildi.

'SORUN GİDEREK ARTIYOR'

İşletme sahiplerinin şikayet ettiği durumun etik dışı olduğu ve acil durumlarda kamu güvenliğini zedelediği savunuldu.

Haberde ayrıca bunun özellikle yoğun şekilde siren uyarısı alan bölgelerde giderek artan bir sorun haline geldiği ifade edildi.