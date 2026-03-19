Konya’da uzun yıllar mali müşavir olarak çalışan Adem Gömeç’in, İŞKUR tarafından fazla yatırıldığı tespit edilen işsizlik maaşı nedeniyle yaşadığı süreç, icra takipleri ve yargılamalar sonucunda hapis cezasına dönüştü. Gömeç, sürecin başında borcunu ödemek istediğini ancak yaşanan gelişmelerin hayatını derinden sarstığını söyledi.

İTİRAZ ETMEDİ, BEDELİNİ HAPİSLE ÖDEDİ

İddiaya göre, İŞKUR tarafından Gömeç’e 5 bin 79 TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine kurum avukatı tarafından iki ayrı icra dairesinde takip başlatıldı. Gömeç, borcunu ödemek istediğini belirterek iki ayrı vekâlet ücreti talep edilmesine itiraz etti ve avukattan bu ücretlerden birinin kaldırılmasını istedi. Gömeç, avukatın vekâlet ücretinin kaldırılacağı yönündeki beyanına güvendiğini ve bu nedenle icra dosyasına itiraz etmediğini ifade etti. Ancak geçen süreçte vekâlet ücretlerinin kaldırılmadığını ve farklı yargı süreçlerinin başlatıldığını belirten Gömeç, bu gelişmelerin ardından hakkında dava açıldığını söyledi. Yargılama sonucunda 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirten Gömeç, yaklaşık 3 ay cezaevinde tutuklu kaldığını, istinaf başvurusunun da reddedildiğini kaydetti. Gömeç, kısa süre içinde yeniden cezaevine teslim olacağını dile getirdi.

“AİLEM DERİNDEN ETKİLENDİ”

Sürecin yalnızca kendisini değil ailesini de ağır şekilde etkilediğini söyleyen Gömeç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Uzun yıllar emeğiyle geçinen bir vatandaşım. Borcumu ödemek istedim ancak süreç farklı bir noktaya evrildi. Üç ay tutuklu kalmam sadece beni değil, ailemi de derinden sarstı. Çocuklarımın yaşadığı etkiyi anlatmak kolay değil.”

“SÜRECİN ŞEFFAF DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUM”

Herhangi bir kişi ya da kurumu hedef alma niyetinde olmadığını vurgulayan Gömeç, “Hukukun üstünlüğüne olan inancımı korumak istiyorum. Ancak yaşadığım sürecin objektif ve şeffaf bir biçimde değerlendirilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.