Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararına bağlı olarak 1 Mayıs'ta belirli istasyonların kapatılacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, M2 metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey durakları işletmeye kapatılacak.

Açıklamada ayrıca Taksim'e ulaşım sağlayan F1 füniküler hattı ile ile Kadıköy'de hizmet veren T3 Moda tramvayı hattı da kapalı olacak.

Öte yandan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun yalnızca "Meydan çıkışı" açık olacak.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."

4 İLÇEDE EYLEM YASAĞI

Diğer yandan İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş’ta 1 Mayıs Cuma günü 00.01’den 23.59’a kadar miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır kurma gibi tüm açık alan etkinliklerinin yasaklandığını duyurmuştu.