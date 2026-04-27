İstanbul’un en kritik ulaşım damarlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, yeraltı sularının neden olduğu teknik bir arıza sebebiyle kaosa teslim oldu. Sızıntı kaynaklı hasar nedeniyle hattın belirli bölümlerinde seferler durdurulurken, haftanın ilk iş gününde İstanbullular duraklarda metrelerce uzayan kuyruklarla karşılaştı.

BAZI DURAKLAR KAPATILDI

Yeraltı sularının raylı sistem hattına sızması sonucu meydana gelen arıza, güvenliği tehlikeye düşürünce ulaşım planlamasında zorunlu değişikliğe gidildi. Bazı durakların işletmeye kapatılmasıyla birlikte sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Kapalı duraklar arasında ulaşımı sağlamak için İETT tarafından ek otobüs seferleri devreye alınsa da, aktarma noktalarındaki aşırı yoğunluk nedeniyle duraklarda izdiham oluştu.

"ONARIM SÜRÜYOR"

Konuya ilişkin Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, hattın güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulandı. Açıklamada, "Hattın güvenli bir şekilde işletilmeye devam edebilmesi amacıyla teknik inceleme ve hasar tespit süreci titizlikle yürütülmektedir. Onarımın en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE ZAMAN SONLANACAĞI BELLİ DEĞİL

Teknik ekiplerin yeraltı suyu sızıntısını durdurmak ve raylardaki hasarı onarmak için yürüttüğü çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Mağduriyetin en aza indirilmesi amacıyla İETT otobüslerinin ring seferlerine devam edeceği öğrenilirken, İstanbulluların bir süre daha alternatif güzergahları kullanması bekleniyor.