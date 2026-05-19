Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) yönetim kurulu başkanı Özcan Halaç ve Genel Müdür Ayşen Esen’in de aralarında bulunduğu 20 kişi, kamu kurumlarını dolandırmak, suç örgütü kurmak ve karapara aklamak suçlamalarıyla 6 Ekim 2025'te tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Özcan Halaç’ın gözaltına alınmasının ardından şirkete ait depolarından çıkartılan yüzlerce kilo altının gizlice saklandığı saptandı.

GÖZALTINDAN SONRA ŞOFÖRLER TAŞIDI

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre, iddianamedeki tespitlere göre, operasyonun ardından şirkette şoför olarak görev yapan Ersin Koç ve Zekai Çabuk, İAR’ın Kuyumcukent’teki deposundan 350 kilogram altını bir araca yükledi. Altınlar, Özcan Halaç'ın eşi Zeynep Başak Halaç'ın halası Nurten Korkmaz'ın Bakırköy Florya'daki villasına götürülerek kiler bölümüne taşındı. İfadeleri alınan şoförler, talimatı paravan şirketler üzerinden kimliğini hatırlamadıkları bir şahıstan aldıklarını iddia etti.

AİLENİN "MİRAS VE EMANET" SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Şüphelilerden Zeynep Başak Halaç, söz konusu altınların halasına ait olduğunu ve eşinde emaneten durduğunu öne sürdü. Altınların bulunduğu evin sahibi Nurten Korkmaz ise mülkün vefat eden babasından kalan bir miras olduğunu iddia etti. Ancak savcılık, bu savunmaların suçtan kurtulmaya ve milyarlık altına el konulmasını engellemeye yönelik olduğunu değerlendirerek Nurten Korkmaz hakkında da onlarca yıl hapis cezası talep etti.

543 MİLYON DOLARLIK SAHTE İHRACAT VE REKOR CEZA TALEBİ

Suç örgütünün kurduğu vurgun sistemi de iddianamede detaylandırıldı. Şirket çalışanları adına kurulan 24 paravan şirket üzerinden Dubai merkezli bir firmaya "Kral Suyu" adı verilen altın içerikli kimyasal sıvı ihraç edilmiş gibi gösterildi. Toplamda 543 milyon 634 bin dolarlık sahte ihracat beyan edilerek devletten 12,5 milyon dolar haksız teşvik alındığı belirlendi. Tamamlanan soruşturma sonucunda, ev hapsinde bulunan Özcan Halaç hakkında 121 yıldan 839 yıla kadar hapis cezası istendi.

PARA TRAFİĞİ 2,3 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, şirketin ticari faaliyetlerindeki olağanüstü nakit hareketlerini ortaya koydu. İAR A.Ş.’nin mal satış tutarlarında düşüş yaşanmasına rağmen, hesaplarındaki para transferlerinde büyük artış saptandı. Şirketin toplam para giriş-çıkış hacminin 2023 yılında 718 milyar TL iken, 2024'te 1,7 trilyon TL'ye, 2025 yılında ise 2,3 trilyon TL seviyesine yükseldiği raporda yer aldı. Savcılık, bu devasa nakit artışının karapara aklama trafiğinin boyutunu gösterdiğini kaydetti.