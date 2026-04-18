Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde ülke genelinde toplam 349 bin 396 konut satışı yapıldı. Bu veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda %0,3 oranında sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Mart ayı özelinde ise satışlar, jeopolitik risklerin etkisiyle yıllık bazda %2,1 azalış gösterdi.

EN ÇOK KONUT SATILAN İLÇELER

Yılın ilk üç ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçeler sıralamasında İstanbul, sadece Esenyurt ile temsil edildi. Esenyurt, 8 bin 422 adetlik satış rakamıyla listenin ilk sırasında yer alırken, Ankara; Çankaya, Keçiören, Sincan ve Mamak olmak üzere 4 ilçesiyle "en çok talep görenler" listesine girdi.

Gaziantep'ten Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri listede yer alırken; Antalya, Bursa ve Samsun’dan da birer ilçe ilk 10’a girmeyi başardı. İzmir’den herhangi bir ilçenin bu listede yer almaması ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

OCAK-MART 2026 DÖNEMİ SATIŞ RAKAMLARI

İstanbul (Esenyurt): 8.422

Antalya (Kepez): 5.267

Ankara (Çankaya): 5.073

Gaziantep (Şehitkamil): 4.386

Ankara (Keçiören): 4.283

KİRA GETİRİ ORANLARINDA ESENYURT VE MAMAK ÖNDE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, satış adetlerinin yanı sıra, yatırımın geri dönüş süresini belirleyen yıllık brüt kira getirilerinde de farklı tablolar oluştu. Mart 2026 verileri baz alındığında, listedeki 10 ilçe arasında en yüksek kira getirisi sağlayan bölge %9,33 ile yine Esenyurt oldu.

Ankara’nın Mamak ilçesi %8,23’lük getiri oranıyla ikinci sırada yer alırken, Sincan (%7,67), Keçiören (%7,26) ve Şahinbey (%7,07) %7 barajını aşan diğer bölgeler olarak kayıtlara geçti.

AMORTİSMAN SÜRELERİNDE BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Veriler, kira getiri oranlarının ilçelere göre değişkenlik gösterdiğini kanıtlıyor. Ankara'nın merkezi ilçelerinden Çankaya'da getiri oranı %6,71 seviyesinde kalırken, Antalya'nın Kepez ilçesi %6,00 ile listedeki en düşük getiri oranına sahip bölge oldu. Bursa Nilüfer %6,79, Samsun Atakum ise %6,69 yıllık kira getirisi ile yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor.