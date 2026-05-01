Bahçelievler’de faaliyet gösteren gümrükleme firması, yeni nesil suç örgütlerinin hedefi oldu. İddiaya göre haraç talebinde bulunan çete, 3 üyesini firma sahibinin iş yerine gönderdi.

Şüpheliler, sekretere içerisinde mermi bulunan bir zarf ile tehdit içerikli not bıraktı. Notta, “Hakkında her şeyi biliyorum. Ara, bize ulaş. Yoksa neler yapabileceğimi biliyorsun” ifadeleri yer aldı. Notun altında yazılı yurt dışı numarasını arayan iş insanı, kendisinden haraç istendiğini anlayınca durumu polise bildirdi.

Habertürk'ün haberine göre ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine gelen şüphelileri tespit ederek saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firma sahibinin iş yerine giden 3 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Söz konusu çocukların Telegram kanalları üzerinden kandırılarak suçta kullanıldığı tespit edildi.

Olayın azmettiricisinin ise ülke genelinde ve uluslararası düzeyde hakkında kırmızı bülten kararı bulunan, yurt dışında faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütü lideri olduğu belirlendi.