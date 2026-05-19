İstanbul Florya’daki özel bir hastanede, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan 17 günlük Asel B.’nin, kuvözdeki teknik ihmal sonucu vücudu yandı.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, olayın ardından hazırlanan resmi değerlendirme raporunda, akıllara durgunluk veren teknik ihmaller zinciri gözler önüne serildi. Rapora göre; bebeğin tedavi gördüğü kuvözün ısıtıcısı üzerinde bulunması gereken koruyucu kapağın yerinde olmadığı tespit edildi. Bu güvenlik eksikliği nedeniyle korumasız kalan 17 günlük Asel bebeğin sağ kolu, kuvözün ısıtıcı fanına temas etti ve kolunda 3. derece ağır yanık meydana geldi.

APAR TOPAR BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Dosyada yer alan incelemelerde, yaşanan trajik olayın doğrudan bir hekimlik uygulamasından kaynaklanmadığı; tamamen kuvözdeki teknik güvenlik eksikliği ve bu eksikliğin fark edilmeden bakım sürecine devam edilmesinden kaynaklandığı vurgulandı.

Olayın hemen ardından yaralanan bebeğe ilk müdahalenin yapıldığı, gerekli tıbbi konsültasyonların istendiği ve ailenin bilgilendirildiği aktarıldı. Asel bebek, aynı gün içinde donanımlı bir yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

MERCEK ALTINA ALINDI

Resmi raporda, skandalın yalnızca bir personelin dikkatsizliği ile geçiştirilemeyeceğine dikkat çekildi. Yenidoğan gibi son derece hassas bir hasta grubunda, yardımcı personelin hemşire gözetimi olmadan işlem yapması "güvenli bakım kurallarına aykırılık" olarak değerlendirildi.

Ayrıca, cihazdaki güvenlik eksikliğinin daha önce fark edilmemiş olması nedeniyle olayda "çok yönlü hizmet kusuru" ihtimali üzerinde duruluyor. Hastane yönetiminin, tıbbi cihazların biyomedikal kontrolü, kalibrasyonu ve güvenli kullanımını denetleme sorumluluğu da mercek altına alındı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Yürütülen idari inceleme sonucunda; hastane çalışanları E.E., Ö.B., A.Ö.M. ve Y.K. hakkında soruşturma izni verilmesi kararlaştırıldı. Bebeğin tanı, tetkik, takip ve tedavi sürecinde herhangi bir ihmali veya kusuru bulunmadığı belirlenen Uzm. Dr. H.S.C. hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

Açılan soruşturma kapsamında; personel ihmali, hemşire gözetim zafiyeti, cihaz güvenliği ve hastane yönetiminin denetim sorumlulukları çok yönlü olarak adli makamlarca incelenecek.