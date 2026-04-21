İstanbul'da günlerdir beklenen yağışlı hava etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından daha önce yapılan uyarılarda yağışın akşam saatlerinde başlayacağı aktarıldı.

Akşam saatlerinde bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yağışların çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SÜRPRİZ SICAKLIK

Meteoroloji verilerine göre, çarşamba günü İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.

Yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi beklenen kentte hava sıcaklıklarının ise 10 ila 13 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Megakentte ayrıca perşembe günü kapalı hava beklenirken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor.