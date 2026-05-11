İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütünü takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Eyüpsultan ve Üsküdar’da meydana gelen “kasten yaralama”, Eyüpsultan’da 5 ayrı iş yerinin kurşunlanması ve Bağcılar’da bir işletmenin yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin Ataşehir’de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları ve toplam 9 ayrı suça karıştıkları belirlendi.

Şüphelilere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.