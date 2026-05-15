İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 15 Mayıs tarihinde Bayrampaşa, Fatih ve Eyüpsultan merkezli olmak üzere İstanbul genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

