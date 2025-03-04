İstanbul’da hayat pahalılığı giderek daha da hissedilir hale geliyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Şubat 2025’e ilişkin yaşam maliyeti verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti son bir yılda yüzde 54,47 oranında artarken, dört kişilik bir ailenin aylık ortalama gideri 85 bin 453 TL’ye yükseldi. Şubat ayındaki artış ise yüzde 3,10 olarak kaydedildi.

YAŞAM MALİYETİ YÜKSELİŞİ HIZ KESMİYOR

İstanbul’da yaşam maliyetindeki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. İPA’nın verilerine göre, ocak ayında 82 bin 880 TL olan dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, şubat ayında 2 bin 573 TL artarak 85 bin 453 TL’ye çıktı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,47’lik bir artışı işaret ediyor.

Temel tüketim ürünleri de zam dalgasından nasibini aldı. En dikkat çeken fiyat artışlarından biri bebek mamasında yaşandı. Bebek maması fiyatları geçen yıla göre yüzde 42,38 oranında artarken, bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdı yüzde 95,01 ve domates yüzde 50,25 oranında zamlandı.