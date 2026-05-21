Futbolda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, dün akşam Beşiktaş'ın yuvası Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.

İlk yarının son dakikalarında peş peşe bulduğu iki gol ile kupaya yaklaşan Aston Villa, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak Alman ekibi Freiburg'un önünde tarihi bir zafer elde etti. Oyuncuların ve taraftarların büyük coşkuyla kutladığı karşılaşmaya ise Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in yaptığı fedakarlık damga vurdu.

DÜNYA KUPASI'NA RAĞMEN KIRIK PARMAKLA MAÇA ÇIKTI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilen ve final maçında yaptığı kurtarışla Messi'li Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonu yapan 33 yaşındaki file bekçisi, Aston Villa için kırık parmakla final maçına çıktı.

Martinez, maçın ardından yaptığı açıklamada "Bugün ısınma sırasında parmağımı kırdım ve benim için her kötü şeyin iyi bir yanı vardır. Bunu hayatım boyunca yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Daha önce hiç parmağım kırılmamıştı. Topa her vurduğumda ters yöne gidiyordu. Ama bunlar atlatılması gereken şeyler ve Aston Villa forması giymekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.