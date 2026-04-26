Konya’da yapımı devam eden Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesinde inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir belediyesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hattın 2026 yılının sonu ya da 2027 yılının başında hizmete alınması planlanıyor.

21 KİLOMETRELİK HAT VE 21 İSTASYON

Toplam 21,1 kilometre uzunluğa sahip olacak tramvay hattı, 21 istasyonla hizmet verecek şekilde planlandı. Yeni hat, stadyum bölgesi ile şehir hastanesi arasında ulaşım bağlantısı sağlayacak.

RAYLI SİSTEM AĞI 134 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yeni hattın devreye girmesiyle Konya’daki toplam raylı sistem uzunluğunun 134 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Tramvay hattının yaklaşık 10 kilometrelik bölümü bakanlık tarafından inşa edilirken, geri kalan 11,1 kilometrelik kısmın belediye tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Toplam yatırım bedelinin ise 10 milyar 870 milyon lira olduğu aktarıldı.

Öte yandan tramvay hattının İstanbul'dan sonraki en büyük hat olması bekleniyor.