İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gönderilen koliler içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, havalimanının D kapısından personel aracılığıyla ülkeye sokulmaya çalışılan kolilerde toplam 47 kilo 34 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında havalimanı çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

5 KİŞİYE TUTUKLAMA

Operasyonun detaylarına göre, ilk etapta kolileri uçak altından alarak gümrüklü sahadan çıkarmaya çalışan yer hizmetleri personeli C.Ç. ve S.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, sevkiyat talimatını verdiği değerlendirilen operasyon kontrol merkezi memuru S.A.’yı yakaladı; kargo vardiya müdürü M.G. hakkında ise adresinde bulunamaması üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Kolileri teslim almak üzereyken kaçan A.A. isimli şüphelinin izine rastlanamazken, bu şahsın babası S.A. ile eşi G.M.A. gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma süreci, görevli personelin bağlantılarını inceleyen ekipleri Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne kadar ulaştırdı. Iğdır’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gümrük muhafaza memuru S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü D kapısında görev yapan diğer muhafaza memurları A.E.T. ve İ.Y. ise ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli makamlar, havalimanı içindeki sevkiyat zincirini ve personel ağını deşifre etmek amacıyla çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.