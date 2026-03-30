İstanbul'da dün gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi, hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Olumsuz hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 51 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre illerdeki diğer havalimanlarına yönlendirildi. Havada yaşanan bu yoğunluk ve elverişsiz koşullar üzerine AJet ve Pegasus hava yolları da güvenlik amacıyla birçok seferini iptal etmek zorunda kaldı.
Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düzelmesi ve hava şartlarının uçuş limitlerine gelmesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlar yeniden olağan seyrine kavuştu. Havalimanında seferler planlandığı gibi yapılmaya başlanırken, sağanak yağışın kentin çeşitli noktalarında aralıklarla etkisini sürdürdüğü belirtildi.