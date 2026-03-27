İstanbul Kağıthane’de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2’si tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğramış 37 merminin ateşlendiği olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin Gündoğmuşlar çetesinin rakip Anacur çetesine yönelik düzenlediği bir infaz saldırısı olduğu iddia edilmişti.

İstanbul ve Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, 15 Ocak'ta Burak Tunçel'in öldürülmesiyle bağlantılı olan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 110 takip cihazı, 55 yabancı GSM hattı ile 100 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.