stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda yürütülen altyapı ve metro çalışmaları nedeniyle yaşanacak planlı su kesintisi hakkında vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, Kadıköy ilçesinin önemli bir bölümünde sular 12 saat boyunca kesik olacak.
İSKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, kesintinin sebebi olarak İstanbul'da yapımı devam eden raylı sistem projeleri gösterildi. Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde Metro AŞ tarafından yürütülen Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı inşaatı kapsamında, içme suyu hatlarında "deplase imalatı" (hat yer değişimi) gerçekleştirileceği bildirildi.
20 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
Çalışmalar nedeniyle 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10.00 ile 22.00 arasında Kadıköy'e bağlı bazı mahallelere su verilemeyecek. İSKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri önceden almaları konusunda uyarıda bulundu.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:
-
Caddebostan
-
Bostancı
-
Göztepe
-
Erenköy
-
Fenerbahçe
-
Suadiye
-
Feneryolu