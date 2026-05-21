İstanbul’un nefesi olan kuzey ormanları ve tarım alanları, kamu eliyle sermaye gruplarına açılmaya devam ediyor. Şehrin kuzeyindeki yapılaşma baskısını artıracak olan hamle bu kez Eyüpsultan Kemerburgaz’dan geldi. Emlak Konut GYO’nun "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemiyle ihaleye çıkardığı değerli arazi, tartışmalı projelerin adresi olan Pasifik GYO’nun oldu.

KAMUNUN ARAZİSİNDEN ŞİRKET KASASINA MİLYARLAR AKACAK

İhale sonucunda ortaya çıkan tablo, kamu kaynaklarının nasıl pay edildiğini gözler önüne serdi. Birgün’den İlayda Sorkun’un haberine göre 17,7 milyar TL toplam gelir hedeflenen projede aslan payı yüklenici firmaya ayrıldı.

Emlak Konut’un payına 7 milyar 80 milyon TL düşerken, geri kalan 10 milyar 620 milyon liralık devasa meblağ doğrudan şirketin kasasına girecek. Lüks konut ve ticaret alanı olarak planlanan bu parseller, İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu aksındaki rant koridorunun en kritik noktalarından birinde yer alıyor.

"KENT SUÇU" PROJELERİN TANIDIK SAHİBİ

İhaleyi kazanan Pasifik Holding’in yönetimindeki isimler yabancı değil. Şirketin sahibi Fatih Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi. Holding, daha önce Başkent’in kalbine saplanan bir hançer olarak nitelendirilen ve meslek odaları tarafından "kent suçu" olarak tanımlanan Merkez Ankara projesiyle gündeme gelmişti. Kamu ihaleleriyle hızla büyüyen şirketin, İstanbul’un son yeşil alanları üzerindeki yapılaşma iştahı dikkat çekiyor.

ŞANTİYESİNDE CAN VEREN GENÇLER UNUTULMADI

Pasifik Holding’in sicili sadece imar tartışmalarıyla da sınırlı değil. Şirket, 15 Ağustos 2022 tarihinde Merkez Ankara şantiyesinde yaşanan iş cinayetiyle hafızalara kazınmıştı. Gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla eleştirilen şantiyede, fırtına sırasında devrilen kalıplar iki stajyer mühendislik öğrencisinin yaşamını elinden almıştı.

Kemerburgaz'daki bu yeni projenin, İstanbul'un ekolojik dengesine vurulacak yeni bir darbe olmasından endişe ediliyor. Doğal alanların betonla kuşatıldığı bu süreçte kamu arazilerinin "satış" adı altında sermaye gruplarına devri kentin geleceği üzerindeki rant baskısını perçinlemeye devam ediyor.