Olay, sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Temizlik yapan görevliler çalıların arasında hareketsiz yatan bir kişi fark etti ve durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz olduğu, Yılmaz’ın poliste 17 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

