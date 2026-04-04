İsveç hükümeti, banknot ve madeni paraların kullanım hakkını yasayla güvence altına almak için düğmeye bastı. "Dijital dışlanmayı" önlemeyi amaçlayan yasa tasarısı, Yasama Konseyi tarafından "gereksiz ve etkisiz" bulunarak veto edildi. Tartışmanın merkezinde ise gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişim özgürlüğü yer alıyor.

Market ve Eczanelerde Zorunlu Nakit

Hükümetin hazırladığı taslağa göre, özellikle görevli personelin bulunduğu kasalarda nakit ödeme kabul etmek bir "tercih" değil, "yükümlülük" olacak.

Düzenleme öncelikle market zincirlerini ve eczaneleri hedef alıyor.

Akıllı telefon veya kredi kartı kullanmayan yaşlıların ve dijital hizmetlere erişimi kısıtlı grupların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini garanti altına almak.

Personel güvenliğini tehlikeye atan durumlar veya aşırı yüksek maliyetli güvenlik gereksinimleri halinde mağazalara muafiyet tanınabilecek.

Eleştiri: "Çalışan Sistemi Neden Yasalaştırıyoruz?"

İsveç Yasama Konseyi ve birçok iktisatçı, öneriyi sert bir dille eleştiriyor. Nyheter24 ve Börskollen verilerine göre eleştiriler 2 noktada toplanıyor:

Birçok mağaza halihazırda nakit kabul etmeye devam ediyor. Eleştirmenler, zaten işleyen bir süreç için katı yasalar çıkarmanın bürokratik bir yük olduğunu savunuyor.

İsveç'te her 10 alışverişten 9'u dijital yöntemlerle yapılıyor. Nakit kullanımının bu denli marjinalleştiği bir toplumda, zorunlu geri dönüşün "etkisiz" kalacağı iddia ediliyor.

Eleştirilere rağmen İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ve hükümet geri adım atmıyor. Bu kararlılığın arkasında "ulusal güvenlik" yatıyor:

Dijital sistemlerin siber saldırı veya altyapı sorunları nedeniyle devre dışı kalması durumunda nakit, tek "yedek araç" olarak görülüyor.

Dijitalleşmenin dışında kalan azınlık grupların toplumdan tamamen kopmasını engellemek, hükümetin öncelikli hedefleri arasında.

2026 Yazı Bir Dönüm Noktası Olabilir

Eğer siyasi sınavı geçebilirse, yasanın 2026 yazında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsveç’in yaşadığı bu ikilem, paranın tamamen dijitalleştiği bir gelecekte "fiziksel güvenliğin" ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya hatırlatıyor. Tartışma sadece bir ödeme yöntemi değil, bir toplumun kriz anındaki dayanıklılığı üzerine kurulmuş durumda.