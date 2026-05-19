Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Magnetto Wheels grubuna bağlı şirketlerin, Türkiye'deki ortaklık yapısından çıkış sürecine ilişkin detaylar resmiyet kazandı. JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırımı kararının ardından, İtalyan grubun hisselerinin yerli ortak Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi için yasal süreç resmen başlatıldı. HİSSE DEVRETTİKTEN SONRA JANTSA HAKİM ORTAK OLACAK Pay devir anlaşmaları çerçevesinde, İtalyan grubun farklı iştirakleri üzerinden elinde bulundurduğu milyonlarca lira nominal değerdeki hisseler Jantsa'ya geçecek. Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, yerli üretici Jantsa'nın şirketteki mevcut konumunu güçlendirerek tek hakim ortak statüsüne ulaşması öngörülüyor. YERLİ ÜRETİCİNİN PAYI YÜZDE 99'UN ÜZERİNE ÇIKACAK Gerçekleştirilecek sermaye artırımı ve hisse transfer işlemlerinin ardından, Jantsa'nın JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki toplam pay oranının yüzde 99 seviyesinin üzerine çıkacağı açıklandı. Bu hisse değişimiyle birlikte, şirketin yönetim ve operasyonel kararlarındaki belirleyici yetki tamamen yerli sermayeli üreticiye geçmiş olacak.

