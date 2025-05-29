İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev gitti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sendikaya çağrı yaptı.

Tugay, "Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim." dedi.

SENDİKAYA ÇAĞRI

Tugay şu ifadeleri kullandı:

Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. “Eşit işe eşit ücret” anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünüyorum.

Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum