2025–2026 Oscar’larının dağıtıldığı bu görkemli yılda, kırmızı halı sürprizlerle doluydu. Ancak Jack O’Connell’in vampir dişleriyle boy göstermesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

HERKES ONU KONUŞTU

35 yaşındaki “Sinners” oyuncusu, Dolby Theatre’da kırmızı halıya vampir dişleri takarak çıktı. Filmdeki vampir karakterine yapılan bu eğlenceli gönderme, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

O’Connell, diş aksesuarının yanında fildişi rengi ceket, siyah pantolon, siyah papyon ve güneş gözlüğü ile şıklığını da konuşturdu.

16 FARKLI KATEGORİDE ADAY OLMUŞTU

“Sinners” filmi, Oscar tarihindeki adaylık rekoruna ortak oldu ve toplamda 16 farklı kategoride aday gösterildi. Jack O’Connell’in vampir dişli kırmızı halı pozu, filmin hem yaratıcı hem de eğlenceli yönünü yansıtıyor ve gecenin en konuşulan moda anlarından biri olarak kayda geçti.



