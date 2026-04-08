Trabzonspor’un eski yıldızı Jaja, kulübün YouTube kanalında taraftar sorularını yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, kariyerinden Trabzonspor günlerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘EN İYİ 11’İMDE SELÇUK DA VAR’

Taraftarlardan gelen 'en iyi 11’in' sorusunu yanıtlayan Jaja, “Kaleci Taffarel, sağ bek Cafu, sol bek Roberto Carlos. Merkezde Maldini ve Egemen’i koyabilirim. Orta sahada Selçuk’u koymak istiyorum çünkü onunla oynadım ve kalitesini biliyorum. Ronaldinho ve Iniesta da orta sahada olur. Hücumda Pele, Neymar ve Cristiano Ronaldo. Şu an için benim en iyi 11’im bu” ifadelerini kullandı.

‘KULÜPTEN AYRILMAZDIM’

Trabzonspor kariyerine dair bir şeyi değiştirme şansı olsa ne yapacağı sorulan Jaja, “Bir şeyi değiştirebilseydim kulüpten ayrılmazdım. Burada kalmalıydım. Ayrılmamalıydım. Belki 20-30 yıl daha burada olabilirdim” diye konuştu.

Yıllar sonra Trabzon’a yeniden gelmenin kendisi için özel olduğunu ifade eden Jaja Coelho, “Evet, 2011’e göre birçok şey değişmiş. Şehir mesela. Artık daha fazla bina var. Havalimanına geldiğimde çok şey fark ettim. Çok fazla yenilik var. Ama değişmeyen bir şey var. Trabzonspor hala burada. O en iyi kulüp. Bu önemli, şehri temsil ediyor. Hiçbir şeyi değiştirmek istemem. Çünkü her şey gelişiyor. Trabzon her zaman zirvede ve zirvede kalıyor. Çok fazla gezme fırsatım olmadı. Ama yüzde yüz eminim ki şehir daha güzel ve daha iyi görünüyor. Çünkü her şey gelişiyor. Herkesi tebrik ederim” sözlerini sarf etti.

‘BELKİ 100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE OLABİLİRDİM’

Jaja, günümüz futbolunda oynasa piyasa değerinin ne olacağına ilişkin soruya ise “Belki 100 milyon dolar değerinde olabilirdim. Futbol artık daha çok pazarlama odaklı. 99-100 milyon diyebiliriz” yanıtını verdi.

Kariyerine dair pişmanlıklarıyla ilgili konuşan Brezilyalı eski futbolcu, “Futbolda iyi ve kötü dönemler olur ama önemli olan çok çalışmak. Kendime asla ‘hayır’ demem. Neler yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden asla pes etmem” dedi.