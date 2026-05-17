Japon üretici Honda, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde motor üretimine başlarken, elektrikli otomobil kategorisinde ise Togg’un ardından bir üretici yeni modelini Türkiye’den çıkaracak. Hyundai, merakla beklenen yeni elektrikli modeli Ioniq 3'ü Milano Tasarım Haftası'nda görücüye çıkardı. Bu aracı diğerlerinden ayıran en önemli detayı, üretiminin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması.
Öyle ki bu hamleyle Hyundai Assan, Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil seri üretimi yapan ikinci marka unvanını alacak. Yabancı üreticiler arasında ise bu bir ilk. Ağustos ayında hattan inmeye başlaması planlanan Ioniq 3, sadece iç pazar için değil, İzmit'ten 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmek üzere bantlara çıkıyor. Pratikte bu, yerli sanayi için ciddi bir katma değer ve otomotiv ihracatında yeni bir soluk demek.
Tasarım tarafında Hyundai, bu aracı "Aero Hatch" (Aerodinamik Hatchback) olarak tanımlıyor. Retro çizgileriyle markanın efsanevi 1974 Pony Coupe modeline göz kırpan Ioniq 3, 4.29 metre uzunluğa ve 2.65 metrelik aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, kompakt sınıf sınırlarını zorlayan ferah bir iç mekan vadediyor. 441 litrelik çift katmanlı bagaj hacmi de cabası. Günlük kullanımda bu hacim oldukça işlevsel olacaktır.
Günün Trend Haberleri
Teknolojik bir diğer detay ise Avrupa'da ilk kez bir Hyundai modelinde kullanılacak olan Android Automotive OS (AAOS) tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi. İç mekan, devasa dokunmatik ekranlarla adeta bir teknoloji üssü gibi duruyor.
Türkiye’de elektrikli araç satışları rekor kırarak pazar payını yüzde 17-18 seviyelerine taşıdı. Ancak bu büyüme, büyük ölçüde vergi dilimlerine bağlı şekilleniyor. Hyundai Ioniq 3'ün yüzde 25 ÖTV dilimine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sektördeki pek çok rakip ithal model, kur artışları nedeniyle bu vergi diliminde kalmakta zorlanırken, İzmit'te üretilecek Ioniq 3'ün eli çok daha güçlü. Çin menşeli markalara uygulanan ek gümrük vergileri ve tebliğ kısıtlamaları düşünüldüğünde, yerli üretim Ioniq 3, gümrük vergisi dezavantajına takılmadan pazara girecek. Bu durum, aracı hem bireysel tüketiciler hem de filo alımları için oldukça cazip hale getirebilir.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.