Birçok hane halkının ortak sorunu olan "sürekli dağınıklık" haline karşı, Japonya kökenli Kaizen felsefesinden uyarlanan "60 Saniye Kuralı" dikkat çekiyor. Büyük temizlik operasyonları veya radikal eşya elemeleri yerine günlük mikro alışkanlıklara odaklanan bu yöntem, ev düzenini korumada sürdürülebilir bir model sunuyor.

"DAHA SONRA YAPARIM" DAĞINIKLIĞIN KAYNAĞI

Uzmanlar, evlerdeki kronik dağınıklığın genellikle büyük bir kaostan ziyade, ertelenen küçük hareketlerin birikmesiyle oluştuğunu belirtiyor. "Geçici olarak" bir kenara bırakılan mektuplar, sandalyeye asılan kıyafetler veya lavabo kenarında bekletilen fincanlar, zamanla "sıcak noktalar" adı verilen birikim alanlarına dönüşüyor. Bu durum, hane sakinleri üzerinde sürekli bir zihinsel yük ve yorgunluk hissi yaratıyor.

60 SANİYE KURALI

Geleneksel Japon felsefesi Kaizen’den (sürekli iyileştirme) beslenen bu kural, oldukça basit bir prensibe dayanıyor: Eğer bir iş 60 saniyeden kısa sürüyorsa, o iş ertelenmeden hemen yapılır. Bu kapsamda uygulanan başlıca adımlar şunlardır:

Anında Müdahale:

Bir tişörtü katlamak, bir ambalajı çöpe atmak veya okunan bir kitabı rafa geri koymak gibi bir dakikayı geçmeyen işlemler anında tamamlanır.

Zihinsel Listenin Hafifletilmesi:

Küçük görevlerin anında yapılması, bu işlerin "yapılacaklar listesi"nde birikmesini ve zihni meşgul etmesini engeller.

Bütünsel Yaklaşım:

Yöntem; sadelik felsefesi Kanso ile düzen ritüelleri olan Soji ve Danshari ilkeleriyle paralellik gösterir.