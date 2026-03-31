Orta Doğu'da İsrail ile İran'a saldıran ABD'de Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance'ın bu konudaki sessizliği dikkat çekti.

ABD'de siyaseti de Vance'ın potansiyel 2028 Başkanlık adaylığına kilitlenmiş durumda.

Bu sessizlik bir zafiyetten ziyade, savaşın faturasını ödemeden zaferden pay çıkarmayı amaçlayan, soğukkanlı ve hesaplı bir strateji olarak yorumlanıyor.

JD Vance'ın arkasındaki asıl gücün de Silikon Vadisi'nin dev isimlerinden Peter Thiel'in olduğu ileri sürülüyor.

ABD siyasetinin perde arkasını aralayan Serdar Cebe de Sözcü TV Ana Haber'de çarpıcı bir analizde bulundu.

Cebe'nin analizinden öne çıkanlar şöyle:

"Trump'ın yemin töreninde bir görüntü vardı: Arkasında özellikle teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin olduğunu görüyorduk. Bu durum da şunu düşündürdü: Sermaye el değiştiriyor.

Ama şunu gördük ki bu insanlar aslında Trump'ın arkasında değil; ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ı destekliyorlar

Onun için buradaki ayrıma iyi bakmak lazım; Önümüzdeki günlerde Amerika ve dünya, JD Vance'ı Trump'tan daha fazla konuşacak."