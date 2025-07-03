Fenerbahçe, Jhon Duran’ın transferiyle dünya çapında bir golcüye kavuştu. Sarı-lacivertli yönetim, bir yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul’a getirdiği Kolombiyalı golcünün sözleşmesini iki yıla çıkarmak için kulübü Al Nassr ile görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertlilerden Duran transferi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve taraftarlar KAP bildirimi bekliyor. Yönetim ise görüşme halinde olduğu Arabistan'dan gelecek onay haberini bekliyor.

MENAJERE DE 5 MİLYON

Yönetim, Jhon Duran’ın yıllık 15 milyon Euro’luk maaşının tamamını karşılayacak, Al Nassr’a ise kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun menajerinin 5 milyon Euro’luk komisyonunu da Fenerbahçe karşılayacak. Peki, F.Bahçe, bu astronomik ücreti nasıl ödeyecek?



Çok basit: Al Hilal, Teknik Direktör Simone In zaghi’nin talebi üzerine En-Nesyri’yi transfer etmeyi hedefliyor.

BONO İLE MENAJERİ AYNI

AL Hilal’in kalecisi Yassine Bounou (Bono) ve En-Nesyri’nin de menajeri Anass Ouzifi... Ouzifi, En Nesyri ile Bono’yu aynı çatı altında bir araya getirmek için çalışıyor. F.Bahçe’nin Faslı golcüsünü Al Hilal’in yanı sıra Suudi Arabistan’dan Neom kulübü de transfer etmek istiyor. Sonuç olarak Jhon Duran’ın transferinin sponsoru En Nesyri olacak.