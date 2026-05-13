Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e giden Jhon Duran'ın ismi geçtiğimiz günlerde sıkılıkla Galatasaray'la anılmıştı.

Jhon Duran ve temsilcisi Jonathan Herrera'nın, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi. Zenit ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu, Rus kulübüyle 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Bonservisi Al-Nassr'da olan golcü oyuncu, Suudi Arabistan ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Kolombiyalı oyuncunun Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2030'da bitiyor.

KAVUKÇU’DAN AÇIKLAMA

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu şampiyon olunan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi 'Galatasaray'a gelebilir miyiz' diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu ismin Jhon Duran olduğu öğrenildi.