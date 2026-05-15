Geçen sezon ligimizde Fenerbahçe'yi çalıştırdıktan sonra Benfica ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid ile yeniden anlaşmaya vardı.

Portekizli TV kanalı Correio da Manhao'nun haberine göre Real Madrid, son olarak dün akşam yaptığı görüşmeyle Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağlayarak el sıkıştı.

SON MAÇINA YARIN ÇIKACAK

Benfica'da bu sezon namağlup olmasına karşın 3.'lük koltuğuna sıkışıp kalan Mourinho, yarın takımının Estoril ile oynayacağı son hafta maçının ardından kulübüyle bağını tamamen koparak. Habere göre gelecek hafta Madrid'e gidecek olan tecrübeli çalıştırıcı, Eflatun-Beyazlıların yeni teknik direktörü olarak resmen duyurulacak.

Öte yandan Record gazetesinin haberine göre Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesi gereğince Real Madrid, Portekiz ekibine 7 milyon euro tazminat bedeli ödemek durumunda kalacak.

FLAŞ OSİMHEN DETAYI

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Mourinho'nun Real Madrid'den talepleri arasında Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi de yer alıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcü hakkındaki tavrı ise net... Cimbom, Napoli'den 75 milyon euroya transfer ettiği Osimhen'i 150 milyon euronun altında bir rakama satmaya sıcak bakmıyor. Ancak bu astronomik teklifin gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor.

Mourinho, 2010-13 yılları arasında görev aldığı Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasına rağmen Devler Ligi'nde zafere ulaşamadı.