Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında F.Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısını 15 ve 45+1'de bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.

İlk yarının ardından en çok tartışılan pozisyon, ev sahibi ekibin 18. dakikada penaltı beklediği pozisyon oldu. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, Yiğit Efe'nin müdahalesinin ardından devam kararı verirken; VAR ile yaptığı kısa süreli görüşmenin ardından herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi. Mücadele, kaldığı yerden devam etti.

ERMAN TOROĞLU'NDAN PENALTI YORUMU

Mücadelenin ilk yarısını SÖZCÜ TV'de değerlendiren Erman Toroğlu, pozisyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bir pozisyon var... Net penaltı da bariz gol şansı var mı bakamadım. Adam arkadan formasını çekiyor. Eğer forması X-Large ise XX-Large oluyor ve hakem bu penaltıyı vermiyor. Bunlar nasıl işler? Fener'den sana ne, Karagümrük küme düşüyor."