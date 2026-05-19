Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçük faciası, bir babanın hayatına mal oldu. Oğluyla birlikte yer altına inen 45 yaşındaki Erol Türksever, yaşanan göçükte toprak altında kalarak can verdi.

Acı olay, saat 11.00 sularında kentin Dilaver Mahallesi’nde bulunan kaçak bir maden ocağında yaşandı. Baba Erol Türksever ve ismi henüz öğrenilemeyen oğlu, maden ocağında çalıştıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan göçmesi meydana geldi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan genç, babasının göçük altında kaldığını görünce büyük bir çabayla onu toprağın altından çıkarmayı başardı.

Babasını madenden çıkaran gencin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Erol Türksever, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak talihsiz madenci, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Evladının gözleri önünde yaşamını yitiren babanın ölümüyle ilgili olarak adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.