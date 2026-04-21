Süper Lig'de 30. hafta heyecanı sona erdi… Ligde zirve yarışı kızışırken Fenebrahçe ve Trabzonspor puan kaybetti. Lider Galatasaray ise Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak Fenerbahçe ile olan puan farkını 4’e çıkarttı.

Bu skorların ardından zirvede puan durumu şöyle oluştu:

1 - Galatasaray: 71 puan

2 - Fenerbahçe: 67 puan

3 - Trabzonspor: 65 puan

PAZAR GÜNÜ DERBİ VAR!

Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kritik maç öncesi iki takımın da kazanmaktan başka düşüncesi yok.

ŞAMPİYONU AÇIKLADILAR

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.

Galatasaray'ın geride kalan son üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların güncel puanının üstüne 9 puan daha ekleyerek sezonu 80 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 92.6 olduğu ifade edildi. Fenerbahçe’nin 75, Trabzonspor’un ise 72 puanla ligi tamamlayacağı iddia edildi.