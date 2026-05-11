TFF 2. Lig play-off finalinde oynanan Muğlaspor ile Elazığspor maçı nefes kesti. Mücadelenin 90 dakikalık bölümü ve uzatma devrelerinde eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Rakibini penaltılar sonucunda 8-7 mağlup eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig’e yükselen son takım oldu. Ancak penaltı atışlarında yaşanan bir an geceye damgasını vurdu.

ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ

Karşılaşmaya damga vuran an penaltı atışları sırasında yaşandı. Muğlaspor-Elazığspor maçında Elazığspor kalecisi Furkan'ın kurtardığı penaltı sekip ağlarla buluştu.

Elazığspor kalecisi Furkan, rakip oyuncunun kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı. Ancak seken top yeniden oyun alanında kaldı ve ağlarla buluştu. Pozisyon sonrası tribünlerde büyük şaşkınlık yaşanırken hakem gol kararını verdi. Elazığsporlu oyuncular önce penaltı kurtarıldı diye büyük sevinç yaşadı ve penaltıyı kullanan oyuncunun üzüntüsü kameralara yansıdı. Ancak devamında top çimden sekerek yeniden kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

Muğlasporlu futbolcular, seri penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşadı.