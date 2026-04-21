A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek 51. sıraya çıktı.
FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını yayımladı.
İspanya'nın ilk sırada, ABD'nin ikinci basamaktaik yerini koruduğu listede iİngiltere, Almanya'nın yerine üçüncü sıraya yerleşti.
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında geçen cumartesi günü sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı, listede 7 basamak yükselerek 1475 puanla 51. sırada yer aldı.