Edirne’de "kadına şiddet" gerekçesiyle emniyet güçlerine yapılan bir ihbar, milyonluk uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonuna dönüştü. Güney Çevre Yolu üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekipleri şiddet iddiası üzerine 34 CGU 114 plakalı bir minibüsü takibe alarak durdurdu.

Araç içerisinde bulunan kadın yolcu G.Ç., kendisini durduran polis ekiplerine araçta yasa dışı maddeler bulunduğuna dair beyanda bulundu. Bunun üzerine minibüste arama yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte çok sayıda hap ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, araç sürücüsü C.A.’nın Abdurrahman Mahallesi’nde bulunan deposuna da baskın düzenledi.

Yapılan detaylı aramada, 187 uyuşturucu hap, 630 şişe sıvı halde uyarıcı madde, paket içerisine gizlenmiş 2 yabancı araç plakası, çeşitli bitki tozları, bitki çayları, zayıflama ürünleri ve boş kutular ele geçirildi. Depoda ayrıca yabancı menşeli, faturasız çocuk besin takviyeleri, vitaminler, çeşitli gıda ürünleri ile kişisel bakım ve sağlık ürünleri bulundu. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında sürücü C.A. ve araçtaki kadın G.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.