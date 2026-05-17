Evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından süratle hastaneye ulaştırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili en net bilgiyi, tedaviyi yürüten hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen paylaştı. Usta aktörün pnömoni, yani zatürre kaynaklı bir solunum güçlüğü yaşadığını belirten Görgen, tıbbi süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemize başvuran değerli sanatçımız Kadir İnanır, gerçekleştirilen detaylı tıbbi değerlendirmelerin ardından, pnömoniye (zatürre) bağlı olarak gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi şu an yoğun bakım şartlarında titizlikle sürdürülmektedir. Hastamıza, entübasyon işlemine gerek duyulmadan, non-invaziv (maske yardımıyla) solunum desteği uygulanmaktadır. Yakından takip ettiğimiz genel durumunda, düne oranla kısmi bir iyileşme gözlenmiştir. Ancak tedbir amaçlı olarak hastamız bir süre daha yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulacaktır."

Jülide Kural: "En Büyük Düşmanı Sigaraydı"

Usta sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural da hayranlarının yüreğine su serpecek ama aynı zamanda durumun ciddiyetini ortaya koyan açıklamalarda bulundu. İnanır’ın rahatsızlığının temelinde ciddi bir üşütme yattığını belirten Kural, süreci şu sözlerle aktardı: