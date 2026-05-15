Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın dün gece saatlerinde fenalaştığı öğrenildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ünlü sanatçı hızla Beşiktaş'ta hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın, doktorların kontrolü sonrası yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

USTA OYUNCUNUN RAHATSIZLIĞI

Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Usta oyuncu, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle Yeşilçam yıldızı, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Kadir İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden İnanır'ı bu süreçte ünlü isimler yalnız bırakmıyor.