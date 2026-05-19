İstanbul Beyoğlu'na bağlı Karaköy Bereketzade Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binanın üst katından cam parçaları düştü. Bakımsız bir binanın 3’üncü katındaki pencereden koptuğu öne sürülen camların hedefi olan 36 yaşındaki Bahadır Erünsal başından ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği kaza anı sokaktaki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 9 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede normal seyrinde ilerleyen Erünsal, yukarıdan hızla düşen cam kütlesinin başına isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı. Kanlar içinde kalan talihsiz adama ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE 7 DİKİŞ ATILDI, RAPOR 'BASİT DEĞİL' DEDİ

Ambulansla hastaneye ulaştırılan Bahadır Erünsal’ın kafa tasında yaklaşık 6 santimetrelik derin bir yarık oluştuğu tespit edildi. Acil serviste yapılan tıbbi müdahaleyle Erünsal'ın başına 7 dikiş atıldı. Hazırlanan adli muayene raporunda ise yaralanmanın boyutunun ciddi olduğu ve "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" seviyede bulunduğu kayıtlara geçti.

"DAHA ÖNCE DE DÜŞTÜ, ÖNLEM ALINMIYOR"

Ağabeyinin hayati tehlike atlattığını belirten Muhammet Erünsal, söz konusu binanın uzun süredir tamamen bakımsız bırakıldığını iddia etti. Ağabeyinin adeta ölümden döndüğünü vurgulayan Erünsal, olaydan sonra binanın önüne geçici olarak konulan güvenlik bariyerlerinin de kısa süre sonra sorumsuzca kaldırıldığını ifade etti.

Mahalle sakinleri de benzer şekilde tepkilerini dile getirerek, aynı binadan daha önce de kaldırıma cam parçalarının düştüğünü öne sürdü. Kronik bir ihmalin kurbanı olduğunu belirten mahalleli, yetkililerin kalıcı bir önlem almasını talep ediyor. Yaşanan feci olayın ardından emniyet güçleri ve ilgili birimler tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.