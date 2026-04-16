Kardiyovasküler hastalıkları önlemede beslenme düzeni en kritik savunma hattını oluşturuyor. Uzmanlar, taze meyveler arasında "gerçek bir lider" olarak tanımladıkları avokadonun, aritmi riskini azalttığını ve kalp kaslarını doğrudan güçlendirdiğini belirtiyor.

KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

Avokadonun en büyük etkisi, kan değerlerini kısa sürede dengeleme yeteneğinden geliyor. İçerdiği tekli ve çoklu doymamış yağlar, damar tıkanıklığına yol açan "kötü" kolesterolün (LDL) yerini alarak damarları temizliyor. Orta boy bir meyvede bulunan 13,5 gram lif ise bir porsiyon yulafın iki katı etki yaratarak tokluk süresini uzatıyor.

KALBİ BESLEYEN VİTAMİN KOKTEYLİ

Kalp kasının düzenli çalışması için hayati önem taşıyan potasyum ve magnezyum, bu meyvede en yüksek oranlarda bulunuyor. İçeriğindeki E ve C vitaminleri vücuttaki iltihaplanma süreçlerine karşı koyarken, bitkisel protein desteğiyle kalp sağlığını bütünsel olarak destekliyor. Düzenli tüketimin, yaşlılarda beyin fonksiyonlarını ve bilişsel yetenekleri de iyileştirdiği saptandı.