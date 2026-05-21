Malatya'da emniyet güçlerinin zehir tacirlerine karşı yürüttüğü amansız mücadele, yakın tarihin en büyük başarılarından birine sahne oldu. Düzenlenen dev operasyonda, bir kamyonetin kasasında çuvallar dolusu sentetik hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine koordineli bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, durdurdukları bir kamyonette arama gerçekleştirdi.

Aracın kasasında bulunan çuvalları inceleyen narkotik timleri, gizlenmiş halde tam 166 bin 376 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.