İngiltere fast food sektöründe bir dönem fırtınalar estiren MEATliquor, derinleşen finansal krizin son kurbanı oldu. Artan işletme giderleri ve enerji maliyetleriyle başa çıkamayan marka, geçtiğimiz ay Londra’daki 8 operasyon noktasından 5’ine kilit vurmuştu. Ayakta kalan son 3 şube için de beklenen kötü haber geldi: Şirketin yönetimi kayyumlara teslim edildi.

"MALİYETLER ALTINDA EZİLDİK"

Markanın temellerini atan Scott Collins, yaşanan bu çöküşün sadece kendi markalarıyla sınırlı olmadığını dile getirdi. Collins, sektörün içinde bulunduğu çıkmazı şu sözlerle özetledi:

"KDV oranları, fırlayan kira bedelleri, et ve enerji fiyatlarındaki artışa jeopolitik krizler ve ulaşım grevleri de eklendi. Bugün birçok işletme hayatta kalmak için imkansızı deniyor" şeklinde açıklama yaparak sektörün aslında geldiği kötü noktaya değinmiş oldu.

KAMYONETTE SATMAYA BAŞLAMIŞTI

MEATliquor’un serüveni aslında bir başarı öyküsü olarak başlamıştı. 2009 yılında mütevazı bir burger aracıyla sokak lezzeti olarak yola çıkan marka, kısa sürede büyük bir popülarite kazanarak 13 şubeli uluslararası bir zincire dönüşmüştü. Ancak, 15 yıl önce bir kamyonette başlayan bu serüven, bugün finansal bir dar boğazın içinde varlık mücadelesine evrildi.

PANDEMİ SONRASI BEKLENEN BAHAR GELMEDİ

Burger sektöründeki bu seri iflaslar ve küçülme kararları, pandemi sonrası dönemde beklenen ekonomik toparlanmanın gerçekleşmediğini tescilledi. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve ham madde maliyetlerinin öngörülemez yükselişi, sokak lezzetinden doğan devlerin "zincir" yapılarını sürdürülemez hale getiriyor. MEATliquor’un kayyum süreci, İngiltere yeme-içme sektörü için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.