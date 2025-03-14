UEFA ülke puanı sıralamasında en fazla katkıyı sağlayan Türk takımı Fenerbahçe oldu. Son 5 sezonda topladığı 47.25 puanla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Avrupa’da Türkiye’yi en iyi temsil eden ekip konumunda bulunuyor.
SARI LACİVERTLİLER KATKI SIRALAMASINDA AÇIK ARA ÖNDE
Fenerbahçe’yi 38.25 puanla Galatasaray takip ederken, Başakşehir 23 puanla üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor’un katkıları ise sırasıyla 15, 16.5 ve 11 puan olarak kaydedildi.
Son yıllarda Avrupa’da alınan sonuçlar, Türk futbolunun UEFA sıralamasındaki yerini doğrudan etkilerken, Fenerbahçe’nin istikrarlı performansı dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, son 3 sezonda Avrupa’da elde ettiği başarılarla ülke puanına büyük katkı sağladı.