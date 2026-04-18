Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından paylaşılan son verilere göre; Akdeniz'de bugün saat 10.47'de sismik bir hareketlilik kaydedildi. Meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli tarafından 3.7 olarak açıklandı. Depremin yerin sadece 5 kilometre derinliğinde sığ bir noktada meydana geldiği bildirildi.

Açık denizde meydana gelen orta şiddetteki bu deprem kaynaklı şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı yapılmadı. 